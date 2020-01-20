Роналду забил за "Ювентус" в семи матчах подряд в чемпионате – видео его голов "Парме"

Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает свою голевую феерию. На этот раз от его действий пострадала "Парма".

В этом матче Роналду отличился дважды – на 43-й и 58-й минуте. И принес победу "Ювентусу" со счетом 2:1.

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Этот матч стал седьмым подряд в чемпионате Италии, в котором забивает Роналду. До этого он забивал "Сассуоло", "Лацио", "Удинезе" (дважды), "Сампдории", "Кальяри" (трижды) и "Роме". Поэтому за эти семь матчей он забил 11 голов.

Видеообзор матча Ювентус – Парма

Такой игрой Роналду приблизился к рекорду нападающего "Ювентуса" Давида Трезеге. Тот с октября по декабрь 2005 года забивал в девяти матчах подряд за "старую сеньору".

Второй гол в ворота "Пармы" стал для него четыреста тридцать вторым, который он забивал в топ-5 европейских лиг. По этому показателю он сравнялся с Месси, но аргентинец сразу же вернулся на первое место, забив единственный гол в ворота "Гранады".

Зато Роналду стал единственным игроком, забившим не менее 15 голов во всех последних 14 сезонах в топ-лигах Европы (с сезона 2006/07 он провел 414 голов в этот период).

Благодаря этой победе и осечке "Интера" в матче против "Лечче", "Ювентус" единолично занимает первое место в чемпионате Италии, оторвавшись от соперника на четыре очка.