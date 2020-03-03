Роналду заблокировал авторитетный портал из-за несогласия со своей трансферной стоимостью

Звездный португалец Криштиану Роналду не согласился с его трансферной ценой, которую предложил портал Transfermarkt. Стоимость 35-летнего футболиста оценили в 75 миллионов евро.

В своем инстаграме Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков, которые являются клиентами агента Жорже Мендеша.

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Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость, – прокомментировал эту ситуацию Transfemarkt в комментариях.





Комментарий Transfemarkt

Добавим, что Жорже Мендеш является футбольным агентом вратаря Эдерсона, защитников Канселу, Диаша, Паулиста, Семеду, полузащитников Фабиньо, Родригеса, Невеша, а также нападающих Бернарду, Роналду и Ди Марии, которых оценили в сумму 595 миллионов евро.

Сумма трансфера португальца в итальянский "Ювентус" составила 119 миллионов евро.

Отметим, недавно Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере и забил свой 725-й гол. Произошло это во время матча "Ювентус" – "СПАЛ".

Ходили слухи, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в США. В этом сезоне 35-летний португалец провел 21 матч в Серии А, в которых забил 21 мяч и сделал две голевые передачи.

Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі: скільки голів забив легендарний футбол він провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол. Відбулося це під час матчу "Ювентус" – "Спал".