24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Роналду заблокировал авторитетный портал из-за несогласия со своей трансферной стоимостью

- Читати новину українською

Звездный португалец Криштиану Роналду не согласился с его трансферной ценой, которую предложил портал Transfermarkt. Стоимость 35-летнего футболиста оценили в 75 миллионов евро.

В своем инстаграме Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков, которые являются клиентами агента Жорже Мендеша.

Стоит увидеть: Роналду засветил стальные мышцы: впечатляющее фото

Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость, – прокомментировал эту ситуацию Transfemarkt в комментариях.


Комментарий Transfemarkt

Добавим, что Жорже Мендеш является футбольным агентом вратаря Эдерсона, защитников Канселу, Диаша, Паулиста, Семеду, полузащитников Фабиньо, Родригеса, Невеша, а также нападающих Бернарду, Роналду и Ди Марии, которых оценили в сумму 595 миллионов евро.

Сумма трансфера португальца в итальянский "Ювентус" составила 119 миллионов евро.

Отметим, недавно Роналду провел 1000-й матч в профессиональной карьере и забил свой 725-й гол. Произошло это во время матча "Ювентус" – "СПАЛ".

Ходили слухи, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в США. В этом сезоне 35-летний португалец провел 21 матч в Серии А, в которых забил 21 мяч и сделал две голевые передачи. 

Роналду провів 1000-й матч у професійній кар'єрі: скільки голів забив легендарний футбол він провів 1000-й матч у професійній кар'єрі і забив свій 725-й гол. Відбулося це під час матчу "Ювентус" – "Спал".

Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Криштиану Роналду Новости Спорта Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 марта 17:50 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
2 марта 21:09 Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео
Юрій Семенюк
2 марта 20:20 Джошуа – Пулев: боксеры впервые встретились в горячей дуэли взглядов – видео
Юрій Семенюк
2 марта 14:22 Джошуа проведет бой с Пулевым: дата и место
Юрій Семенюк
2 марта 13:37 Календарь Кубка мира по биатлону и расписание всех гонок
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук