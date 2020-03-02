Роналду засветил стальные мышцы: впечатляющее фото

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз показал свою идеальную физическую форму.

Фото с тренировки футболист опубликовал на своей странице в инстаграме.

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В общем, Роналду известен своей железной дисциплиной в организации тренировок, досуга и питания.

Медосмотр футболиста – обычная процедура перед новым сезоном. Так, по состоянию на 2018 год, когда Криштиану перешел в "Ювентус", у него оказалось только 7% жира. Это при среднем показателе спортсмена такого возраста 10 – 11%. Не менее эффектны цифры мышечной массы тела Роналду. 50% – при норме 46.

Не забывайте, что в материале речь идет о профессиональном спортсмене с большим количеством нагрузок. Стоит учитывать, что Роналду тренируется много раз в день, и успевает сжигать гораздо больше калорий, чем обычный человек. Учитывайте это, глядя на результат спортсмена.

Кстати, недавно у Роналду был футбольный миллениум: он провел 1000-й матч в профессиональной карьере и забил свой 725-й гол. Произошло это во время матча "Ювентус" – "Спал".

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