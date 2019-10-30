Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме

Скандальный российский футболист Дмитрий Тарасов дал интервью российскому СМИ. О футболе говорили мало, больше – о Путине. Не обошли и тему Крыма.

– Ты сказал, что нравится, как Путин ведет переговоры. С кем?

– Я сказал о точке зрения, как он ее отстаивает. Если он поставил себе цель, он ее достигает.

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– Приведи пару примеров.

– Крым. Что, достиг?

– По-твоему, хорошо, что мы "отрубили" кусок другой страны?

А ты страдаешь как-то от этого? Я – нет. И почему ты считаешь, что это другая страна? Ты все знаешь и вот четко уверен, что Крым – это не наша страна?

– Я знаю, что был договор, который мы тоже подписали: Украина отказывается от ядерного вооружения, мы не трогаем Крым.

– Я скажу на своем примере: Тарасов получает три миллиона евро. Ты скажешь или кто-то другой так скажет. Ну я сижу и ржу над этим. Ты видел договор? Нет. Я тоже не видел. Но мне понравилось, что он сделал. Сказал и сделал. Я говорю тебе за его человеческие качества. За его характер.

– Ты сравниваешь разные вещи.

– Почему разные?

– Договор, где сидел Ельцин...

– Я не видел этот договор. Ты читал договор?

– То есть весь мир об этом говорит, и его не было? Мы живем в параллельной реальности?

– Почему ты говоришь обо всем мире? За весь мир не надо. У всех людей разные мнения. Кто-то считает, что неправильно сделали. Кто-то – правильно.

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– Мир признает, что мы нарушили Будапештский меморандум.

– Мир какой? Какие страны?

– Германия, Франция, Испания... Любые страны.

– И что? Мне все равно на Францию, Италию, Испанию. Плевать на них хотел. Смотрю, что с моей страной происходит

– Один из последних постов в твоем инстаграме – фото в майке с Путиным и словами "Самый вежливый президент". И подпись: "С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преобразования нашей страны". Откуда такая любовь к Путину?

– Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события.

16 февраля 2016 года российский "Локомотив" уступил турецкому клубу "Фенербахче" в первом матче 1/16 Лиги Европы со счетом 0:2. После окончания поединка Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент". УЕФА оштрафовал Тарасова на пять тысяч евро за демонстрацию майки с изображением президента России Владимира Путина. Хотя ему грозила дисквалификация до десяти матчей.

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– Когда тебя спросили о Путине зимой, ты ответил: "Мне нравится, как он правит страной". А есть вещи в его правлении, которые тебе не нравятся?

– Наверное, есть. Но он наш президент, и я его люблю.

– Расскажи о трех претензиях к Путину.

– Даже не хочу. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

– Данные Росстата за июль 2019 года: выяснилось, что в России 21 млн бедных. Как ты относишься к такой статистике? Кто в этом виноват?

– А что, Путин виноват?

– Я тебя спросил.

– Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта нищета? Или где?

– В целом по России.

– Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, стараюсь себе это спроектировать. Представляешь, какое у него количество головной боли? За всем невозможно уследить.

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– Другая статистика – в России около 10 миллионов людей живут без теплого туалета.

– У тебя такие сравнения! Если задуматься, можно миллион и в плюс сказать – как люди живут и что сделали для людей. Сколько центров открылось, сколько храмов построилось. Что это, плохо?

– А храмы – это прогресс?

– А почему нет? Это плохо?

– В чем польза храмов?

Я часто хожу, каждую неделю. Мне нравится, когда проезжаю и вижу новые храмы. Мне кайфово от этого. Тебе вот не кайфово. Потом человеку некомфортно ходить на улицу в туалет. А моей маме на даче за 150 метров комфортно ходить на улицу. И что?

– Твое мнение, что в России все супер?

– Меня все устраивает реально от и до.

– Тебе нравится, как развивается страна?

– Меня лично все устраивает.

– Трех претензий ты не назвал. Скажи три главных успеха Путина за 20 лет. Что тебе нравится больше всего?

Мне нравится, как он выражает свою точку зрения. Как он ведет переговоры. И то, что нас немного стали уважать за это. И даже опасаться. Вот это – нормально. Когда человек немного опасается, он уважает.

– Уважать стали, введя санкции против нас и выбросив из "Большой восьмерки"?

– Это часть игры, которую они затеяли.

– Они – это кто?

– Мы страдаем, что против нас санкции? Ты стал меньше есть?

– Я стал меньше зарабатывать в долларах.

– Хорошо, давай возьмем еду.

– Не заметил, как цены подросли?

– На мясо?

– На все продукты.

– Наверное, ты назовешь меня селебрити, но я в "Пятерочке" покупаю, могу в "Азбуке". Что нужно? Я не замечаю. А на что выросло, на хлеб?

– На все продукты, которые мы импортировали.

– Я захожу в магазин – лежит хлеб. Есть такая цена, такая и такая. Правильно? Ну вот выбирай, какая тебе нужна. На какую ты рассчитываешь