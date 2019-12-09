Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Сегодня, 9 декабря, Международный антидопинговый комитет (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

Соответствующее решение было принято на заседании ВАДА в Лозанне. Сообщается, что решение принято единогласно.

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Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио-2020 и Пекине-2022 только под нейтральным флагом, как это было во время Пхенчхан-2018.

Причиной для отстранения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия имеет 21 день, чтобы обжаловать это решение.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.