Результативный удар украинского полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова может стать самым красивым голом сезона в Венгрии. Голосование уже завершено, победителя назовут в ближайшее время.

Приятную весть об украинце сообщает официальный сайт "Ференцвароша". Его результативный удар в ворота "Академии Пушкаша" в декабрьском матче номинирован на звание лучшего в сезоне.

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Номинация украинца

Всего же на его счету два мяча в том матче. На 7-й минуте он взял инициативу на себя и отличился красивым ударом, а на 40-й минуте Зубков вновь огорчил голкипера соперников.

В этом сезоне Зубков девять раз отличался в поединках.

Голосование уже завершено, победителя назовут в ближайшее время.

Добавим, что украинец официально подписал четырехлетний контракт с венгерским клубом. Ранее сообщалось, что в услугах молодого украинца заинтересован турецкий "Фенербахче".

Команда Реброва уже досрочно стала чемпионом этого сезона.

Невероятный гол Зубкова смотрите видео:

Карьера Александра Зубкова