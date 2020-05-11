В России из квартиры сотрудницы Футбольного союза похитили 50 миллионов рублей

Квартиру председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза Полины Юмашевой ограбили.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Воры смогли проникнуть в жилье Юмашевой в ночь с 9-го на 10 мая. Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники залезли на 7-й этаж, отжали балконные двери и распилили сейф, стоявший в одной из комнат. Добычей стали украшения и наличные, хранившиеся в нем.

Воры украли драгоценностей и денег на 50 миллионов рублей. При этом Юмашева заявила, что не помнит точно, что у нее лежало в сейфе.

Юмашева является бывшей женой миллиардера Олега Дерипаски. Состояние Полины Юмашевой, по оценке Forbes на весну 2018 года, составил 500 млн долларов.

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