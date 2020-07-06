Российский футболист Иван Заборовский точно родился в рубашке. Молодой человек пережил удар молнии.

16-летний футболист выступает за подмосковный клуб "Знамя Труда". Иван оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщают фанаты клуба в инстаграме.

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В социальных сетях появилось видео момента удара молнии в Заборовского. Инцидент произошел еще 3 июля на тренировке.

Что известно о состоянии футболиста

В клубе Заборовского сообщили, что по состоянию на 6 июля его состояние стабильное. Кардиограмма вратаря в норме. На месте входа и выхода разряда молнии сильные ожоги.

Сообщается, что угрозы жизни футболиста нет.

Впрочем, как сообщает РБК, генеральный директор клуба Игорь Майоров рассказал, что футболист находится в искусственной коме.

Также Майоров в комментарии "РИА Новости" заявил, что во время тренировки не было грозы.

Сразу же после инцидента сотрудники клуба вызвали "скорую" и начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. Спортсмена на вертолете доставили в одно из медицинских учреждений города Люберцы.

"Знамя Труда" выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем сезоне команда заняла одиннадцатое место.