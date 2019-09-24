России запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике: названа причина

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12 раз, начиная с 2015 года, приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом, 23 сентября, было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе.

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Эта проблема повторяется – действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры. Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали,

– заявил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

Таким образом, российские спортсмены второй раз подряд не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике.

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года. Спортсменам, которые не попадали в допинговые скандалы, разрешено участвовать в нейтральном статусе.

Спорт 24 писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Московскую антидопинговую лабораторию в том, что она подделала данные перед отправкой на экспертизу в WADA. Россию могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020.