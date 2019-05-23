Россия – США: онлайн 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

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Россия – США: онлайн-трансляция 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Россия – США: онлайн-трансляция 1/4 финала чемпионата мира по хоккею / twitter.com/sportexpress

Уже на стадии четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Словакии встретятся сборные России и США. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Трансляцию поединков чемпионата мира по хоккею 2019 в Украине осуществляет телеканал Xsport.

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Таким образом, матч Россия – США можно посмотреть по телевидению на канале Xsport, или онлайн по этой ссылке.

Начало игры, в 17:15.

Сборная США заняла четвертое место в группе A, в то время как Россия выиграла группу B. Именно поэтому команды встречаются в четвертьфинале. Также известны и другие пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2019.

Победитель пары Россия – США в полуфинале сыграет против победителя пары Финляндия – Швеция.

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Теги: Новости Спорта Спорт Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
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