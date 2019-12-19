Россия будет оспаривать решение о дисквалификации из-за допинга на четыре года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) таки решило обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA).

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Соответствующую информацию об апелляции озвучил Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в комментарии "РИА-Новости".

"Наблюдательный совет вправе дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим (WADA) решением. Есть некоторые различия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта. В ближайшее время, в течение 10-15 дней, рекомендация будет представлена ​​общему собранию РУСАДА, будет подготовлено письмо от имени президента организации. Далее мяч будет находиться на стороне WADA, и будем обсуждать ситуацию в правовом поле", – заявил Ивлев.

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Напомним,