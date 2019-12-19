Россия будет оспаривать решение о дисквалификации из-за допинга на четыре года

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РУСАДА обжалует решение ВАДА / Спорт24

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) таки решило обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA).

Напомним: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

Соответствующую информацию об апелляции озвучил Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в комментарии "РИА-Новости".

"Наблюдательный совет вправе дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим (WADA) решением. Есть некоторые различия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта. В ближайшее время, в течение 10-15 дней, рекомендация будет представлена ​​общему собранию РУСАДА, будет подготовлено письмо от имени президента организации. Далее мяч будет находиться на стороне WADA, и будем обсуждать ситуацию в правовом поле", – заявил Ивлев.

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Напомним,

  • 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса.
  • Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.
  • Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
  • В РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Допинг скандал в России Допинг
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