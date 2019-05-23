Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео

Сборная России оказалась сильнее команды США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Россия – США 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

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Счет во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьева укрепили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачева в большинстве.

На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США.

На 48-й минуте Михаил Григоренко снова увеличил преимущество россиян в счете. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счет 3:4, но отыграться США уже не успели.

Канада – Швейцария 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

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Швейцарская сборная открыла счет в концовке первого периода, точный бросок записал в актив нападающий Свен Андригетто. Подопечные Алена Виньо отыгрались на 26-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Марк Стоун. Вскоре швейцарская команда вновь вышла вперед благодаря голу Нико Хишира.

Все же, на последней секунде основного времени Дэймон Сиверсон сравнял счет, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время победу Канаде принес Марк Стоун.

Видео гола Канады за 0,4 секунды до серены

К слову, действующим чемпионом мира по хоккею является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Гренборга обыграли Швейцарию (3:2).

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