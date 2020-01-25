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Россия хочет вместе с Украиной провести гандбольное Евро-2026

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Чемпионат Европы по гандболу / facebook.com/sportsfotografy

Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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В субботу, 25 января, на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме право провести женский чемпионат Европы 2024 года отдали совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии. На турнир также претендовала Россия.

После голосования Шишкарев отметил, что EHF при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам.

"Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить что-то еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной", – сказал Шишкарев.

С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Возможно, большой вклад в это внесет и спорт,
– подчеркнул он.

Отметим, что в 2020 году чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны – Словения, Черногория и Северная Македония.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Гандбол
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