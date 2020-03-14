Россия хочет забрать себе больше матчей Евро-2020 из-за распространения коронавируса

Евро-2020 находится под угрозой переноса на следующий год, но альтернативы его проведению в этом году выглядят не лучше.

Росія запропонувала УЄФА прийняти більше матчів на Євро-2020. Країна і так має прийняти 4 матчі найпрестижнішого європейського турніру, які повинні відбутися в Санкт-Петербурзі, пише FootballHub.

До слова ФІФА у зв'язку з коронавірусом дозволила клубам не відпускати футболістів до збірних

Через те, що європейські країни постраждали від коронавірусу, особливо Італія, віцепрем’єр Росії Дмитро Чернишенко заявив:

Росія завжди була готова протягти руку допомоги і запропонувати свої можливості… Тому в тих часових рамках, в яких заплановано турнір, ми могли б розширити програму (провести більше матчів). Це УЄФА повинна звернутися до нас з такою пропозицією.

За повідомленням AS, Росія набагато менше постраждала від поширення коронавіруса. Зареєстровано всього 45 підтверджених випадків захворювання.

Коронавірус і футбол

Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.

Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.

Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.

Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.

У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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