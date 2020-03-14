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Россия хочет забрать себе больше матчей Евро-2020 из-за распространения коронавируса

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Евро-2020 находится под угрозой переноса на следующий год, но альтернативы его проведению в этом году выглядят не лучше.

Росія запропонувала УЄФА прийняти більше матчів на Євро-2020. Країна і так має прийняти 4 матчі найпрестижнішого європейського турніру, які повинні відбутися в Санкт-Петербурзі, пише FootballHub.

До слова ФІФА у зв'язку з коронавірусом дозволила клубам не відпускати футболістів до збірних

Через те, що європейські країни постраждали від коронавірусу, особливо Італія, віцепрем’єр Росії Дмитро Чернишенко заявив:

Росія завжди була готова протягти руку допомоги і запропонувати свої можливості… Тому в тих часових рамках, в яких заплановано турнір, ми могли б розширити програму (провести більше матчів). Це УЄФА повинна звернутися до нас з такою пропозицією.

За повідомленням AS, Росія набагато менше постраждала від поширення коронавіруса. Зареєстровано всього 45 підтверджених випадків захворювання.

Коронавірус і футбол

  • Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.
  • Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.
  • Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.
  • Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.
  • Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.
  • У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости России Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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