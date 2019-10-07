Россия экстрадировала в Украину кикбоксера, подозреваемого в убийстве

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Россия экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера Вадима Оленчика
Россия экстрадировала подозреваемого в убийстве кикбоксера Вадима Оленчика / pravda.com.ua

Россия экстрадировала в Украину кикбоксера, мастера боевых искусств Вадима Оленчика. В Украине спортсмена подозревают в убийстве и угоне автомобиля. Еще в январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали Оленчика в российском Санкт-Петербурге.

По словам пресс-секретаря киевской прокуратуры Надежды Максимец, процесс возврата кикбоксера в Украину длился с начала года, сообщает "Украинская правда".

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Максимец рассказала, что еще 15 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в Россию запрос о выдаче подозреваемого для привлечения его к уголовной ответственности.

Через пол года, 2 августа, этот запрос был удовлетворен. С того времени продолжался процесс экстрадиции, который завершился в конце прошлой недели.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Вадима Оленчика под стражу. В СИЗО спортсмен проведет 60 суток без права внесения залога,
– отметила пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Она также подчеркнула, что подозреваемый не признает своей вины в инкриминируемом ему преступлении. В то же время проведенные следственные действия и экспертизы подтверждают причастность Оленчика.

В чем подозревают Вадима Оленчика?Вадима Оленчика подозревают совершении убийства, совершенного в Киеве еще в октябре 2019 года. Говорится о гибели финансового директора одной из компаний в фармацевтической сфере. Его нашли задушенным полотенцем в собственной квартире.

По версии следствия, Оленчик тогда еще и угнал автомобиль покойного, но впоследствии бросил его на автостоянке.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Украина – Россия Убийство Новости России Новости Спорта Спорт
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