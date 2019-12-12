Россия может провести собственную Олимпиаду" после допингового скандала

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия могла бы проводить свои Олимпийские игры, на которые бы не распространялись решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Накануне Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от международных турниров. На Олимпийских играх российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным статусом.

Читайте также: Путин впервые прокомментировал решение WADA лишить Россию участия в международных соревнованиях

Думаю, что Россия имеет такой колоссальный опыт проведения спортивных международных мероприятий наивысшего уровня. Мы можем у себя в стране проводить, если хотите, свои Олимпийские игры, приглашать на них спортсменов мировых. Нужно противодействовать политизации спорта,

– сказала Матвиенко.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.



Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предварительный счет России составляет чуть меньше 5 миллионов долларов.

Подробнее о решении WADA в отношении России в видео: