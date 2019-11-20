Россия на Евро-2020 сыграет против Бельгии, которая дважды унизила россиян в отборе: видео

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Сборная Бельгии сыграет против России и Дании / twitter.com/BelRedDevils

После окончания матчей квалификации Евро-2020 уже определились 20 из 24 команд, которые сыграют на турнире. А также большинство из этих команд уже попали в группы и даже получили соперников.

Так получилось, что в группе B известны три из четырех участников. Поскольку матчи этого квартета примет Копенгаген и Санкт-Петербург, а сборные Дании и России пробились на Евро-2020, то они выступят в одной группе. Так как ни одной из этих сборных не удалось попасть в первую корзину для жеребьевки, то методом исключения их соперником стала сборная Бельгии.

К слову: Евро-2020: определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Чемпионате Европы

Именно против Бельгии сборная России играла в отборе на Евро-2020. И дважды проиграла. Эти команды сыграли в первом матче, и тогда в Брюсселе в первом матче победили гости. Россияне закончили матч в меньшинстве.

Бельгия – Россия 3:1
Голы: Тилеманс, 15, Эден Азар, 45 (Пэн.), 88 – Черышев, 16
Удаление: Головин, 90+1

Видеообзор матча Бельгия – Россия

Русские стремились к реваншу. И хотели получить его в Санкт-Петербурге. Однако переполненный стадион увидел очередное фиаско российской сборной. Братья Эден и Торган Азари забили три из четырех голов. Еще один меткий удар – от Ромелу Лукаку.

Достойно внимания: Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и в одной группе с Нидерландами

В общем Эден Азар дважды оформлял дубли в матчах против россиян.

Россия – Бельгия 1:4
Голы: Джикия, 79-Т. Азар, 19, Э. Азар, 33, 40, Лукаку, 72

Видеообзор матча Россия – Бельгия

И стоит отметить, что в каждом из этих матчей сборная России забивала в ворота соперников.

Что касается сборной Бельгии, то она одна из двух сборных, которые выиграли все 10 матчей в отборе (вторая – сборная Италии). Бельгийцы забили 40 голов, пропустив лишь трижды.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020
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