Россия сможет сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре под нейтральным флагом

Решение об отстранении России от всех крупных соревнований, принятое исполкомом WADA, касается и чемпионата мира-2022 по футболу. Мундиаль пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Сборная России не сможет выступать на чемпионате мира под своим флагом. Поэтому, если российские футболисты пробьются на мировое первенство, то выступать под нейтральным флагом, сообщает BBC Sport.

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В ФИФА заявили, что приняли решение WADA во внимание, однако пока не подтвердили, коснутся ли санкции сборной России по футболу.

ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение возможного распространения санкций на футбол будет принято вместе с ними,

- цитирует пресс-службу ФИФА сайт "Чемпионат".

При этом запрет не коснется Евро-2020, поскольку УЕФА нельзя считать организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

Россия является страной-хозяйкой чемпионата Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Причина отстранения России

Причиной для увольнения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы.

Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

У российской стороны есть 21 день на апелляцию.

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Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревали в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечало, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Также, по информации WADA, Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.