Россия официально подала протест на 4-летнюю дисквалификацию с Олимпиад и чемпионатов мира
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 27 декабря направило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) официальное письмо, где выступило против решения организации отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира.
После того, как ВАДА получит письмо, организация подаст в международный спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне официальное сообщение об этом. Поэтому окончательное решение о дисквалификации России будет принимать уже суд.
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Напомним,
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил статуса РУСАДА.
- Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
- У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
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