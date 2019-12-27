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Россия официально подала протест на 4-летнюю дисквалификацию с Олимпиад и чемпионатов мира

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Россия подала апелляцию на решение ВАДА / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 27 декабря направило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) официальное письмо, где выступило против решения организации отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира.

После того, как ВАДА получит письмо, организация подаст в международный спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне официальное сообщение об этом. Поэтому окончательное решение о дисквалификации России будет принимать уже суд.

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Напомним,

  • 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил статуса РУСАДА.
  • Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.
  • Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
  • У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости России Допинг скандал в России Допинг
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