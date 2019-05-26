Россия победила Чехию в борьбе за третье место на ЧМ по хоккею

33 Читати новину українською
Россия победила Чехию в матче за 3 место на ЧМ по хоккею
Россия победила Чехию в матче за 3 место на ЧМ по хоккею / ANDRE RINGUETTE / HHOF-IIHF IMAGES

Чехия не сумела победить Россию в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Несмотря на то, что именно чехи были впереди. Но уступили по буллитам.

Россия – Чехия 2:2 (буллиты 2:0) (1:2, 1:0, 0:0, 0:0)

Россияне вышли вперед, когда Григоренко подправил дальний бросок Сергачева. И уже через 41 секунду чехи сравняли счет. Отличился Ржепик.

Читайте также: Сборная Украины по хоккею сыграет на чемпионате мира в Польше

Еще до конца первого периода сборная Чехии уже была впереди, когда шайбу забросил Кубалик.

На 39 секунде второго периода Анисимов сравнял счет. Помог ему в этом рикошет.

Учитывая, что больше шайб хоккеисты не забросили ни в основное время, ни в овертайм, победителя матча за третье место определяли в серии буллитов. Здесь успех был на стороне сборной России. Ковальчук и Гусев реализовали свои моменты. Зато ни один из игроков сборной Чехии не сумел пробить Василевского.

Видео моментов матча Россия – Чехия на чемпионате мира по хоккею

Поэтому Россия получает бронзу чемпионата мира по хоккею. Золотые награды разыграют сборные Финляндии и Канады. Финал состоится в воскресенье, 26 мая.

blog_ava
Критики не боюсь, – Зеленский о пикете против себя и задержании активистов в Ровно
сегодня
1050
Теги: Чемпионат мира по хоккею 2019 Новости Спорта Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хэмилтон выиграл гран-при Монако, Ферстаппен потерял место на подиуме из-за штрафа: фото и видео
сегодня 18:53 Хэмилтон выиграл гран-при Монако, Ферстаппен потерял место на подиуме из-за штрафа: фото и видео
24
Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной
сегодня 18:09 Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной
42
День в истории: 20 лет невероятной победе МЮ над "Баварией" в Лиге чемпионов
сегодня 16:55 День в истории: 20 лет невероятной победе МЮ над "Баварией" в Лиге чемпионов
57
Команда Первой лиги забила 10 голов в ворота соперников: видео
сегодня 13:42 Команда Первой лиги забила 10 голов в ворота соперников: видео
120
"Торонто" в невероятном матче победили "Милуоки" и вышли в финал плей-офф НБА: видео
сегодня 13:27 "Торонто" в невероятном матче победили "Милуоки" и вышли в финал плей-офф НБА: видео
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук