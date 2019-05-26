Россия победила Чехию в борьбе за третье место на ЧМ по хоккею

Чехия не сумела победить Россию в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Несмотря на то, что именно чехи были впереди. Но уступили по буллитам.

Россия – Чехия 2:2 (буллиты 2:0) (1:2, 1:0, 0:0, 0:0)

Россияне вышли вперед, когда Григоренко подправил дальний бросок Сергачева. И уже через 41 секунду чехи сравняли счет. Отличился Ржепик.

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Еще до конца первого периода сборная Чехии уже была впереди, когда шайбу забросил Кубалик.

На 39 секунде второго периода Анисимов сравнял счет. Помог ему в этом рикошет.

Учитывая, что больше шайб хоккеисты не забросили ни в основное время, ни в овертайм, победителя матча за третье место определяли в серии буллитов. Здесь успех был на стороне сборной России. Ковальчук и Гусев реализовали свои моменты. Зато ни один из игроков сборной Чехии не сумел пробить Василевского.

Видео моментов матча Россия – Чехия на чемпионате мира по хоккею

Поэтому Россия получает бронзу чемпионата мира по хоккею. Золотые награды разыграют сборные Финляндии и Канады. Финал состоится в воскресенье, 26 мая.