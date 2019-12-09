Россия подаст апелляцию на дисквалификацию от WADA

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/ nytimes.com

Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Соответствующее решение было принято на заседании WADA в Лозанне. Решение принято единогласно.

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Решение WADA по России вступит в силу через 21 день. В это время Россия может подать апелляцию, чем она и воспользуется. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщает telegram-канал 360tv.ru.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?
Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

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Теги: Спорт Допинг скандал в России Допинг Новости Спорта
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