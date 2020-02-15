Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 из-за допинга Устюгова

Российскую Федерацию лишили очередного золота зимней Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи.

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в использовании вещества (оксандролона), которое запрещено антидопинговыми правилам. В связи с этим результаты Устюгова с 27 августа 2013 года и до конца сезона Кубка мира 2013/14 аннулированы с потерей медалей, очков и призов.

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Таким образом, команда России останется без золота Олимпийских игр-2014 в мужской эстафете. В этом случае команда потеряет первое место в медальном зачете Сочи-2014, на которое поднимется Норвегия.

Кто такой Евгений Устюгов Чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

Допинг-скандалы России в зимних видах спорта

Если Устюгову не удастся оспорить дисквалификацию, Россия потеряет уже третью золотую медаль Игр в Сочи. Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дэниса Освальда лишила золотых медалей в бобслее Александра Зубкова и Алексея Воеводу, которые победили в соревнованиях двоек, а также Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, которые вместе с Зубковым и Воеводой одержали победу в четверках.

Также это уже не первый случай дисквалификации среди российских биатлонистов. Ранее за употребление запрещенных препаратов были отстранены Светлана Слепцова, Александр Черышев, Александр Печенкин. Также обвинения поступали и в адрес сегодняшнего лидера российской команды Александра Логинова.

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Согласно международному расследованию, в России была создана схема, при которой спортсмены могли принимать запрещенные препараты, а в лабораторию отправлялись "чистые" пробы. WADA пришла к выводу, что во время Олимпиады 2014 года лаборатория в Сочи массово подменяла допинг-пробы российских атлетов.