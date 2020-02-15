24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 из-за допинга Устюгова

42 Читати новину українською
Евгений Устюгов / РІА Новости

Российскую Федерацию лишили очередного золота зимней Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи.

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в использовании вещества (оксандролона), которое запрещено антидопинговыми правилам. В связи с этим результаты Устюгова с 27 августа 2013 года и до конца сезона Кубка мира 2013/14 аннулированы с потерей медалей, очков и призов.

Читайте также: Против двукратного олимпийского чемпиона россиянина Устюгова открыли дело из-за допинга

Таким образом, команда России останется без золота Олимпийских игр-2014 в мужской эстафете. В этом случае команда потеряет первое место в медальном зачете Сочи-2014, на которое поднимется Норвегия.

Кто такой Евгений Устюгов Чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

Допинг-скандалы России в зимних видах спорта

Если Устюгову не удастся оспорить дисквалификацию, Россия потеряет уже третью золотую медаль Игр в Сочи. Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дэниса Освальда лишила золотых медалей в бобслее Александра Зубкова и Алексея Воеводу, которые победили в соревнованиях двоек, а также Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, которые вместе с Зубковым и Воеводой одержали победу в четверках.

Также это уже не первый случай дисквалификации среди российских биатлонистов. Ранее за употребление запрещенных препаратов были отстранены Светлана Слепцова, Александр Черышев, Александр Печенкин. Также обвинения поступали и в адрес сегодняшнего лидера российской команды Александра Логинова.

К слову: Французский биатлонист Фуркад угрожает россиянке Резцовой судом

Согласно международному расследованию, в России была создана схема, при которой спортсмены могли принимать запрещенные препараты, а в лабораторию отправлялись "чистые" пробы. WADA пришла к выводу, что во время Олимпиады 2014 года лаборатория в Сочи массово подменяла допинг-пробы российских атлетов.

Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
сегодня
30646
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Допинг Допинг скандал в России Сочи-2014 Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 февраля 15:43 Как Лунин провел первый месяц в "Овьедо" – видео ярких сейвов украинцев
Юрій Семенюк 80
14 февраля 13:14 "Карпаты "согласились на создание народной команды во Львове
Ігор Саджениця 104
14 февраля 10:17 Харьков, Киев и Львов примут матчи сборной Украины перед Евро-2020: даты и соперники
Ігор Саджениця 298
14 февраля 09:07 Женщины украинских боксеров фото красавиц, с которым они празднуют День святого Валентина
Андрій Тудовші 1683
13 февраля 21:25 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
Назарій Дзюбановський 450
Новости
Больше новостей
Залиште відгук