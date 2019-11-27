Россия сможет принять Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на допинговый скандал

Новый президент WADA Витольд Банька высказал предположение, что Россия сможет провести Евро-2020 и финал Лиги чемпионов 2021 году в Санкт-Петербурге. Свое заявление Банька сделал в контексте возможного отстранения российских спортсменов от международных соревнований на 4 года.

Банька заявил, что рекомендации WADA включают отстранение России от главных спортивных событий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира. О Евро-2020 и Лиге чемпионов речь не идет.

Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов,

– цитирует чиновника rmf24.pl.

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Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020 и поединок 1/4 финала. Финал Лиги чемпионов в 2021 году также состоится в Санкт-Петербурге.

На конкретный вопрос сохранит ли Россия право на проведение Евро-2020 в Санкт-Петербурге Банька ответил, что это будет решаться. "Но, вероятно, да. Говорят о санкциях в контексте чемпионатов мира", – сказал Банька.

Что известно о решении WADA?

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года.

Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в нейтральной форме и собирать любые медали, которые они выигрывают, не поднимая флаг нации или играя его гимн.

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Окончательное решение по рассматриваемым наказаниям ожидается 9 декабря. Тогда в Париже состоится заседание коллегии WADA.

Любое решение WADA подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал санкции в отношении всех ответственных за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.