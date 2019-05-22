Россия сыграет с США, Канада – со Швейцарией: определились участники 1/4 финала ЧМ по хоккею

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Россия сыграет с США на чемпионате мира по хоккею
Россия сыграет с США на чемпионате мира по хоккею / ANDRE RINGUETTE / HHOF-IIHF IMAGES

После того, как были сыграны все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, определились и пары команд 1/4 финала турнира. Не обошлось без принципиальных противостояний.

Единственной командой, которая не проиграла ни одного матча на групповом этапе, стала Россия. В четвертьфинале она сыграет против США. Матч между командами запланирован на 23 мая. Тогда же состоятся и другие матчи 1/4 финала ЧМ по хоккею, куда также вышли сборные Канады, Чехии, Финляндии, Швеции, Германии и Швейцарии.

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Пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2019:

Россия – США
Канада – Швейцария
Финляндия – Швеция
Чехия – Германия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы A (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы B (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). Действующим чемпионом является сборная Швеции.

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Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей Чемпионат мира по хоккею 2019
Источник: 24 канал
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