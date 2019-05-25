Россия сенсационно уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею: видео

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Россия уступила Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею
Россия уступила Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею

Хоккейная сборная России покидает мировое хоккейное первенство, которое проходит в словацких городах Братислава и Кошице, проиграв в полуфинальном матче команде Финляндии со счетом 0:1.

Восемь лет назад на этой же арене в Братиславе сборная Финляндии в полуфинале мирового первенства разгромила россиян – 3:0 и в итоге завоевала свои последние на сегодняшний день золотые медали.

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Сборная страны-агрессора всеми силами стремилась отомстить "суоми" и отпраздновать свой девятый подряд успех на ЧМ-2019. Только вот у финнов по этому поводу было свое мнение.

Благодаря единственной в матче шайбе, полученной в третьем периоде, подопечные Юкки Ялонена выбили Россию из турнира и впервые с 2016 года сыграют в финале ЧМ (тогда финны уступили в решающем матче Канаде).

Во втором полуфинальном матче в субботу, 25 мая, сыграют Канада и Чехия. Начало встречи – в 21:15.

Видео гола и обзор матча Россия – Финляндия

 

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Теги: Новости России Спорт Хоккей
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