Россия все же примет два крупных международных турнира, несмотря на допинговый скандал

Международная шахматная федерация (FIDE) заявила, что турнир претендентов и шахматная олимпиада 2020-таки состоятся в России. Несмотря на то, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от крупных международных турниров на четыре года.

Напомним, Россию хотят дисквалифицировать из международных турниров (в том числе Олимпиады-2020 и Чемпионата мира по футболу-2022), а также запретить стране принимать международные турниры следующие четыре года. Все из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

Больше об этом: WADA официально рекомендовала отстранить Россию от международных соревнований на 4 года

Однако как минимум два крупных международных турнира Россия таки проведет. Речь идет о шахматном турнире претендентов и шахматной олимпиаде.

"Контракты на проведение турнира претендентов и шахматной олимпиады 2020 года уже подписаны. Учитывая тот факт, что в каждом случае нами были получены по одной заявке на проведение турнира, мы считаем, что оба турнира подпадают под исключение, сформулированное WADA", – сообщается в релизе FIDE.

Турнир претендентов пройдет в марте 2020 года в Екатеринбурге, шахматная олимпиада-2020 состоится в августе в Москве.

К слову: Россия сможет принять Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на допинговый скандал