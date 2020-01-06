Россияне жалуются на камеру, которая не дала выиграть финал ЧМ по хоккею: видео инцидента

Финал молодежного чемпионата Мира по хоккею 2020 года надолго войдет в историю. Особенно в России.

В главном матче сошлись сборные России и Канады. Россияне выигрывали в третьем периоде 3:1, но в итоге уступили 3:4.

Как это было: Россия эпически проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею – видео

Но на этом "проблемы" у россиян не закончились. Оказалось, что матч в России показывал Первый канал. Зато на канале "Матч ТВ" транслировали финал молодежного чемпионата мира 2011 года. Тогда тоже играли сборные России и Канады. Канадцы выигрывали 3:0, но в третьем периоде пропустили пять шайб и проиграли.

Поэтому те россияне, которые смотрели повтор финала девятилетней давности, просто "завалили" соцсети "поздравлениями с победой". Среди них и известные спортсмены. А также депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев. Все бы ничего, но он председатель комитета по физической культуре и спорту, а также член правления Федерации хоккея России.

Больше об этом: Эпический фейл: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

После этого в России решили найти крайнего. И ею стала... камера трансляции. В концовке канадцы остались в меньшинстве. За две минуты до конца нападающий канадцев Эйден Дудас выбросил шайбу из зоны, и она вылетела за пределы площадки, но попав точно в камеру. Лайнсмен сначала показал, что будет удаление. Но судьи решили иначе. Ведь шайба не опустилась на канадскую скамейку, а попала точно в камеру. Поэтому был применен пункт 135.5 Правил игры в хоккей IIHF, который не предусматривает удаление игрока, если шайба попадает в табло или иной объект на ледовой площадке.

Видео момента, где шайба попадает в камеру

The moment the camera became a hero and saved Canada from a late penalty pic.twitter.com/rZyB8Ggsuw — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

Поэтому россияне считают, что если бы они были в двойном большинстве, то могли бы сравнять счет. Зато канадцы благодарят камеру – она от канадского канала TSN.