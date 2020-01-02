Россиянин Бетербиев может потерять пояс чемпиона, защищенный в бою против украинца Гвоздика

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты пояса IBF в поединке с китайцем Мень Фаньлуном.

Причина в том, что право на проведение боя выиграла китайская компания Longjoy Sports, которая предложила призовой фонд в размере 1,9 миллиона долларов (промоутер Бетербиева компания Top Rank готова была заплатить лишь 1,315 миллиона долларов). Поэтому бой, скорее всего, должен состояться в Китае.

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Однако, по данным BoxingScene, Бетербиев не намерен боксировать в Китае. Все из-за того, что там ущемляют права мусульман-уйгуров (сам Бетербиев является мусульманином).

Кто такие уйгуры?

Тюркский, тюркоязычный коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты.



В сентябре 2018 года Human Rights Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения китайского региона Синьцзян. По данным организации, в последние годы там массово и часто безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря; за миллионами людей организовано постоянное видеонаблюдение, а их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита".

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В случае отказа Бетербиева от защиты, титул могут объявить вакантным. Тогда бой за него проведут Мень Фаньлун и британец Джошуа Буатси или немец Доминик Бозель.

Напомним, Артур Бетербиев защитил титул IBF в полутяжелом весе в бою против украинца Александра Гвоздика. А также отобрал у украинца пояс чемпиона по версии WBC.

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