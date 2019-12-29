Россиянин Емельяненко быстро нокаутировал растолстевшего Джексона на Bellator 237: видео

Российский боец ММА Федор Емельяненко на турнире Bellator 237 в Сайтаме провел поединок против американца Куинтона Джексона.

Поединок завершился уже в первом раунде – Емельяненко в целом был активнее, а решающим стал его мощный прямой удар в голову соперника. Джексон упал на канвас и отказался от продолжения боя.

Смотрите также: Нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC – фото

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон видео нокаута

В начале года 43-летний россиянин нокаутом проиграл Райану Бейдеру, а до того одержал победы над опытными Фрэнком Свитом и Чейлом Сонненом.

Этот бой стал для Федора Емельяненко 27-м в Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он получил в 2000 году от Цуеси Косаку.