24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Россиянин Емельяненко быстро нокаутировал растолстевшего Джексона на Bellator 237: видео

30 Читати новину українською
Федор Емельяненко – Куинтон Джексон результат и видео нокаута / mmanews.com

Российский боец ММА Федор Емельяненко на турнире Bellator 237 в Сайтаме провел поединок против американца Куинтона Джексона.

Поединок завершился уже в первом раунде – Емельяненко в целом был активнее, а решающим стал его мощный прямой удар в голову соперника. Джексон упал на канвас и отказался от продолжения боя.

Смотрите также: Нардеп Беленюк намекнул на переход в UFC – фото

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон видео нокаута

В начале года 43-летний россиянин нокаутом проиграл Райану Бейдеру, а до того одержал победы над опытными Фрэнком Свитом и Чейлом Сонненом.

Этот бой стал для Федора Емельяненко 27-м в Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он получил в 2000 году от Цуеси Косаку.

5 идей для новогоднего декора комнаты в 2020 году: фото
сегодня
1966
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Смешанные единоборства Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:06 Потенциальный соперник Ломаченко нокаутировал Гамбоа и завоевал регулярный титул WBA: видео
Юрій Семенюк 88
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 324
28 декабря 08:45 Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений
Андрій Тудовші 348
27 декабря 18:23 Пушка Сидорчука в ворота "Шахтера" – лучший гол "Динамо" в 2019 году (видео)
Юрій Семенюк 176
27 декабря 15:35 Топ-10 футболистов, у которых заканчивается контракт
Юрій Семенюк 100
Новости
Больше новостей
Залиште відгук