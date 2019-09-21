Россиянин Петров, бросивший вызов Ломаченко, нокаутировал соперника во втором раунде: видео

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Петр Петров
Петр Петров / http://allfight.ru

Российский боксер Петр Петров нокаутировал американца Дедрика Белла в бою, который прошел в Онтарио, штат Калифорния (США). 36-летний россиянин второй подряд бой завершает досрочно.

В ночь на 21 сентября ему это удалось в США, куда он регулярно летает на бои из Испании, где живет.

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Никакого намека на конкуренцию в бою с Дедриком не было: фаворит без проблем перебивал оппонента, и американцу было не по себе почти после каждого пропущенного удара. Во 2-м раунде Петров засадил хук в живот противника – этим все и закончилось.

Видеозапись боя Петров – Белл

В послематчевом интервью Петр бросил вызов Райану Гарсии, с которым он должен был драться вместо американца, но из-за проблем проспекта с промоутером бой так и не состоялся.

Ранее он также заявил, что хочет провести бой против одного из топ-боксеров дивизиона. В интервью порталу World Boxing News Петров причислил себя к элите дивизиона и заявил о готовности сразиться с Василием Ломаченко, которому принадлежат пояса WBA, WBC и WBO.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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