Россиянин Поветкин избегает поединка с Александром Усиком

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн сообщил о проблемах с организацией боя украинца против российского супертяжа Александра Поветкина (34-2, 24 КО).

Об этом Эдди Хирн рассказал в интервью iFL TV.

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Промоутер утверждает, что российская сторона просит сначала промежуточный бой перед поединком с украинцем, который может состояться осенью в случае обоюдных побед Усика и Поветкина 18 мая.

Бой Усика с Поветкиным может состояться. Мы рассматривали возможность для дебюта Усика в супертяжах Поветкина, Такама. Поветкин, возможно, выйдет на ринг с Майклом Хантером. Он хочет провести промежуточный бой перед встречей с Усиком,

– сказал Хирн.

Таким образом, Усик может дебютировать в супертяжелом дивизионе в бою против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО), а потенциальным соперником Поветкина может выступить Майкл Хантер (16-1, 11 КО).

В то же время промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждал, что бой между олимпийскими чемпионами практически согласован. Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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