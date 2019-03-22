Россиянин Поветкин согласился драться с Усиком

Российский чемпион мира по версиям WBA Inter-Continental и WBO International Александр Поветкин согласился провести поединок против украинца Александра Усика. Хотя среди вероятных кандидатов на бой против россиянина еще два боксера. А Усик имеет и другие предложения.

"Поветкин дал свое согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом. Теперь ждем решения другой стороны", – цитирует представителя Поветкина Вадима Корнилова Rsport.ria.ru.

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При этом Усик должен следующий бой провести 18 мая в супертяжелом весе. Хотя его соперник еще неизвестен. Среди вероятных претендентов – француз Карлос Такам. Хотя называли и еще одного россиянина – Дениса Лебедева. Но впоследствии эту информацию опровергли представители российского боксера.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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