Россиянин Прокунин официально покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону

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Андрей Прокунин покинул пост главного тренера сборной Украины
Андрей Прокунин покинул пост главного тренера сборной Украины / Фото из открытых источников

Российский специалист Андрей Прокунин заявил о том, что покидает пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону и объяснил свое решение.

Решение было принято по итогам тренерского совета, состоявшегося 29 марта.

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Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера.

Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсмены находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам", – цитирует слова Прокунина портал biathlon.com.ua.

Также смену наставника команды прокомментировал президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Прекращение сотрудничества с нашей командой – решение Андрея Прокунина, к которому мы отнеслись с пониманием. На сегодняшнем тренерском совете мы обсуждали вопрос дальнейшей организации работы команды. И если по мужской уже есть определенность, то по женской сборной вопросы остаются до второй половины апреля. Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам – и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения иностранных специалистов,
– сказал Владимир Брынзак.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 26 марта, мужская и женская сборные Украины по биатлону вернулись в Киев после завершения последнего этапа Кубка мира. В аэропорту "Борисполь" команду встречали множество фанатов с цветами и плакатами.

Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты будут находиться в отпуске.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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