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Российский футболист заболел коронавирусом

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У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили наличие коронавирусного заболевания. Больным оказался сотрудник Российского футбольного союза и игрок московского любительского клуба "Мегамужики" Давид Беров.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

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Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии. В Россию он прилетел 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Только 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Пациент изолирован, а люди, с которыми он общался, находятся под медицинским наблюдением. Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Москве пациент пожаловался, что у мужчины (потом им оказался именно Давид Беров, – ред. Спорт24) который лежал в палате с ним и еще пятью людьми, обнаружили коронавирус. Чтобы никто не узнал об ошибке медиков, врачи якобы решили взять с больных подписку о неразглашении.

К слову, в России заявляют, что зафиксировали всего два случая подтвержденного заражения коронавирусом. Там также считают, что каждому, кто заболел, нет смысла проверяться на возможное наличие Covid-2019.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело более 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

КоронавірусК
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Футбол Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Спорта Спорт
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