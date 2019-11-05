Россиянину Ковалеву запретили выходить на ринг после нокаута от Альвареса

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Сергей Ковалев
Сергей Ковалев / Фото из открытых источников

Российскому боксеру Сергею Ковалеву запретили выходить на ринг в начале следующего года.

Такое решение Атлетическая комиссия штата Невада приняла после того, как Ковалев был нокаутирован Саулем Альваресом в 11-м раунде боя за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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Также врачи рекомендовали Ковалеву до 16 декабря ограничиться бесконтактными тренировками.

Лицензия российского боксера будет возобновлена 2 января 2020 года. Отметим, что медицинские отстранения получили еще семеро участников боксерского вечера в Лас-Вегасе.

Ранее спорт 24 писал, что Альварес откажется от пояса Ковалева. Сауль не будет боксировать на два дивизиона выше и собирается вернуться в привычный средний вес.

К слову, менеджмент Ковалева сообщает, что сейчас боксер не планирует завершать карьеру.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс
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