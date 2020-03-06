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Российская биатлонистка отметила украинских болельщиков в Нове-Место

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Седьмой этап Кубка мира по биалону 2020, в Нове-Место (Чехия) проходит без зрителей. Однако, российская спортсменка Лариса Куклина отметила украинских фанатов, которых увидела в лесу.

Вчера, 5 марта, в чешском Нове-Место проходил женский спринт. Из-за эпидемии коронавируса, организаторы этапа приняли решение провести гонки без зрителей.

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Российская биатлонистка, которая занимала 16-ю строчку по результатам гонки Лариса Куклина отметила, что на трассе были украинские болельщики, которые несмотря на нарушение правил стояли в лесу возле трассы и болели за спортсменов.

Если честно, в лесу стояли болельщики. Видела украинские флаги. Но они не только украинцев подбадривали, а кричали абсолютно всем. Это замечательно, – вспомнила Куклина.

Добавим, самой лучшей из украинок стала Валентина Семеренко, которая заняла 12-е место. Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Дениз Херманн.

Сегодня болельщиков биатлона ждет мужской спринт, в котором примут участие 5 спортсменов из Украины Дмитрий Пидручный (5-й стартовый номер), Артем Прима (15), Сергей Семенов (46), Антон Дудченко (69) и Руслан Ткаленко (103). 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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