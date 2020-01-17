Российская биатлонистка пожаловалась, что кто-то стрелял по ее мишеням во время эстафеты

Российская биатлонистка Кристина Резцова пожаловалась, что во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге кто-то стрелял по ее мишеням.

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Резцова бежала третьей в эстафете. Она использовала по два патрона на каждой стрельбе. При этом что у нее возникли проблемы во время второй стрельбы стоя.

"Не знаю, кто стоял впереди, она начала стрелять по моей установке. Она сделала два выстрела в мою, и мне пришлось два патрона стрелять в свою закрытую установку. Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка не работает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвертая. я закрыла третью и затем просто сделала два выстрела в установку. Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны – я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала", – призналась после матча россиянка.

Россия закончила женскую эстафету 11-й. Зато сборная Украины заняла шестое место, хотя была среди претендентов на медали. Победила же сборная Норвегии.