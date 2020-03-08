24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Российская биатлонистка забавно упал в борьбе с украинкой Семеренко: видео

- Читати новину українською

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт упала во время гонки в рамках Кубка мира в Нове-Место. Россиянка упала после незначительного контакта с украинкой Валентиной Семеренко.

Украинка Семеренко и россиянка Юрлова-Перхт столкнулись на втором круге масс-старта в Нове-Место.

Россиянка упала после контакта и едва не вылетела за пределы трассы. После этого Юрлова-Перхт быстро поднялась и вернулась в группу лидеров.

К теме Валентина Семеренко попала в топ-10 масс-старта в Нове-Место, победила норвежка Экхофф 

Видео падения россиянки 

 

 

 

 

Отметим, что в финишном протоколе Валентина Семеренко, которая была единственной представительницей Украины, оказалась на 9-й строчке.

Юрлова-Перхт из-за трех промахов на последней стрельбе финишировала только 17-й.

Последние новости о кубке мира – читайте в разделе новости биатлона.

 

С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона Валентина Семеренко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
7 марта 20:38 Сборная Украины по теннису совершила невероятный камбэк в Кубке Дэвиса
Михайло Гема
7 марта 12:19 Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото
Софія Кулай
6 марта 12:29 Когда ждать боев украинцев весной 2020: Выхрист, Постол, Усик, Ломаченко и другие
Андрій Тудовші
6 марта 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук