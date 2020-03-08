Российская биатлонистка забавно упал в борьбе с украинкой Семеренко: видео

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт упала во время гонки в рамках Кубка мира в Нове-Место. Россиянка упала после незначительного контакта с украинкой Валентиной Семеренко.

Украинка Семеренко и россиянка Юрлова-Перхт столкнулись на втором круге масс-старта в Нове-Место.

Россиянка упала после контакта и едва не вылетела за пределы трассы. После этого Юрлова-Перхт быстро поднялась и вернулась в группу лидеров.

К теме Валентина Семеренко попала в топ-10 масс-старта в Нове-Место, победила норвежка Экхофф

Видео падения россиянки

Отметим, что в финишном протоколе Валентина Семеренко, которая была единственной представительницей Украины, оказалась на 9-й строчке.

Юрлова-Перхт из-за трех промахов на последней стрельбе финишировала только 17-й.

Последние новости о кубке мира – читайте в разделе новости биатлона.