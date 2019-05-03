Российская чемпионка сбила на переходе пенсионера: видео

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Диана Боциева
Диана Боциева

Российская чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева грубо нарушила правила дорожного движения. На переходе спортсменка сбила пенсионера, который переходил дорогу.

71-летний Владимир Курышев выбежал за собакой, которая оказалась на проезжей части. В то время все машины стояли на светофоре. Но неожиданно автомобиль, за рулем которого и была Диана Боциева, внезапно резко тронулся с места и сбил пенсионера и его собаку. Мужчину с сотрясением мозга, ушибом и гематомами отвезли в больницу.

Она не первая: Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на переходе. Он сломал ему нос

Видео аварии с участием Дианы Боциевой

Боциева завоевала титул чемпионки Европы 2008 года в командных выступлениях. Ей тогда было всего 15 лет. При этом что в сборную России девушка попала в 11 лет. Но все перечеркнула травма ноги: карьеру пришлось оставить, девушка стала тренером.

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Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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