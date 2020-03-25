Российская депутат назвала перенос Олимпиады "божьей карой" за дисквалификацию России

Не все в мире расстроились из-за переноса Олимпиады на 2021 год. В России в этом увидели знак свыше как наказание организаторам за то, что они решили не допустить РФ на соревнования.

Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Хоркина в комментарии "СЭ". В комментарии изданию она назвала перенос Олимпийских игр "божьей карой" за то, что российских спортсменов не допустили на соревнования из-за допинг-скандала.

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Ведь не зря в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это какое-то божье наказание", – убеждена Хоркина.

К слову Олимпиаду-2020 перенесли: когда еще в истории отменяли Олимпийские игры

Стоит отметить, что из-за коронавируса перенесли не только Олимпиаду-2020 в Токио, но и Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должен принимать российский Санкт-Петербург. А также шахматную олимпиаду, проведение которой было запланировано в Москве. Не состоится и Чемпионат мира по хоккею.

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