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Российская фигуристка упала с 5-метровой высоты во время репетиции открытия юношеской Олимпиады

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Российская фигуристка разбилась во время репетиции (фото иллюстративное) / onsmi

35-летняя фигуристка из России пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.

Во время репетиции, которая прошла еще 7 января на ледовой арене, артистка упала внезапно на лед с подвешенной до потолка металлической кольцевой системы. Она упала с высоты 5 метров на лед. На данный момент россиянка находится в больнице Лозаннского университета, где проходит лечение.

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Фамилия россиянки не указывается. Известно только, что ей 35 лет и в настоящее время она проживает в Германии. Она не является участником соревнований (ведь там выступают только дети до 18 лет).

The Sun со ссылкой на полицию в Лозанне пишет, что в конструкции подвески неисправности не обнаружены и, скорее всего, несчастный случай произошел "вследствие потери спортсменкой равновесия". Однако прокуратура открыла уголовное производство. Издание указывает, что состояние пострадавшей затруднительное.

"МОК и оргкомитет Игр в Лозанне желают исполнительнице быстрого и полного выздоровления", – говорится в сообщении организаторов.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжному двоеборью, шорт-треку, конькобежному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею, скелетону, санному спорту, керлингу, фристайлу, сноуборду и ски-альпинизму.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта ІІІ зимние Юношеские Олимпийские игры Фигурное катание
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