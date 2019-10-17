Российская призер Универсиады дисквалифицирована из-за допинга

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг.

Как говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU), в пробе Кошевой, взятой во время зимней Универсиады-2019 в российском Красноярске, обнаружили запрещенный препарат торасемид.

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Кошевая призналась, что принимала его. Однако заверила, что сделала это, чтобы снять отек ноги. И якобы не знала что он запрещен. Однако в ISU приняли решение отстранить спортсменку от соревнований до марта 2021 года.

Также ожидается, что из-за обнаруженного допинга у Кошевой заберут награду Универсиады. В паре с Дмитрием Бушлановым она стала бронзовым призером. Если так и произойдет, то награда перейдет к казахской паре Жансай Адиханова – Абиш Байтканов