Российская теннисистка пыталась продать место на турнире в США

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Ирина Хромачева
Ирина Хромачева / Фото из открытых источников

24-летняя россиянка Ирина Хромачева на месяц дисквалифицирована за попытку продать свое место в квалификации турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс в марте этого года.

Как сообщается в заявлении Tennis Integrity Unit, москвичка была готова отказаться от участия на турнире в пользу другой теннисистки. В обмен на это она должна была получить определенную сумму.

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Тот матч Хромачёва проиграла и потом потерпела еще три поражения на грунтовых турнирах в апреле. С тех пор россиянка не выходила на корт.

За нарушение правил антикоррупционной программы Ирина также условно дисквалифицирована на два месяца и она должна будет заплатить 3 тысячи долларов штрафа, что практически равно призовым за первый раунд квалификации в Индиан-Уэллсе.

Отметим, что в феврале 2017 года Хромачева поднималась на 89-ю позицию в рейтинге WTA. В пятницу россиянка сообщила, что в апреле ей был диагностирован мононуклеоз и на данный момент она проходит лечение.

На данный момент Ирина Хромачева занимает 274-е место в рейтинге WTA.

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Теги: Спорт Новости России Теннис
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