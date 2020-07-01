Российские журналисты знают мою позицию и поэтому не подходят, – биатлонист Пидручный
Чемпион мира 2019 года по биатлону украинец Дмитрий Пидручный часто проявляет гражданскую позицию и критикует Россию. Дмитрий рассказал, имеет ли проблемы из-за своих политических заявлений.
В интервью "Главкому" Пидручный заявил, что не имеет проблем в общении с россиянами. Также он объяснил, почему не общается с российскими журналистами.
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С российскими спортсменами отношения нормальные
28-летний Пидручный сказал, что мало общается с российскими биатлонистами. Впрочем, он говорит, что имеет нормальные отношения с ними.
"Хотя с их спортсменами у меня отношения нормальные. Я не осуждаю их всех поголовно. Там есть хорошие люди, которые поддерживают Украину и понимают. Со спортсменами мы на политические темы не разговариваем", – сказал спортсмен.
В отношении российских журналистов, по словам Дмитрия, они знают его взгляды, поэтому не подходят.
А российские журналисты знают мою позицию и, видимо, поэтому ко мне и не подходят. Думаю, они понимают, что я им скажу,
– заявил Дмитрий.
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Заявление Дмитрия о россиянине Логинове
- Зимой во время чемпионата мира в Антхольце (Италия) Дмитрий встал на защиту россиянина Александра Логинова.
- К Логинову, который в свое время отбыл дисквалификацию за допинг, ворвалась итальянская полиция и провела обыски в день гонки.
- По мнению Пидручного, такие меры нужно делать не в день соревнований.
- В то же время Дмитрий осудил допинг российских спортсменов и сокрытие российскими властями нарушений.