Российские фанаты устроили демарш во время футбольных матчей, массово покинув стадионы: фото

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Пустые трибуны на матче в Санкт-Петербурге / telegram-канал "Мог Дома Сидеть"

В России началось противостояние футбольных фанатов и правоохранителей. Причиной стала задержка болельщиков московского "Спартака" перед матчем в Санкт-Петербурге. Болельщики организовали массовый протест на других матчах, покинув трибуны.

Причиной для протестов стали события 1 декабря. Тогда должен был состояться матч "Зенит" – "Спартак". Однако болельщиков московского клуба начали задерживать в Санкт-Петербурге за день до матча и в день игры. Среди тех, кто задерживал фанатов, были не только полицейские, но и сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Суммарно за день до матча были задержаны почти 90 человек.

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Большинство задержанных болельщиков были задержаны на 15 суток. Хотя некоторые отделались штрафом. Однако болельщик "Спартака" Валерий Бевз был оштрафован на 5 тысяч рублей. Также ему запретили посещать футбольные матчи на 1,5 года. Причиной стали оскорбления в адрес футболиста Артема Дзюбы.

После этого болельщики "Спартака" выступили с предложением к фанатам других российских клубов покинуть матчи на 30-й минуте из-за таких действий полиции. Отдельно на этих матчах досталось и Артему Дзюбе.

К акции присоединились болельщики "Ростова", "Крылья Советов", "Сочи", "Зенита", "Урала" и других клубов. Фото выложили в telegram-канале "Мог Дома Сидеть".

При этом когда об акции стало известно, болельщики начали получать уведомления от Главного управления по противодействию экстремизму МВД России с угрозами, пишет издание "Фонтанка".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ультрас Новости России
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