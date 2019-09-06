Российские футболисты-драчуны Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу

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Павел Мамаев
Павел Мамаев / Мир 24

В России суд досрочно освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По УДО (условно-досрочное освобождение) вышел и брат Кокорина Кирилл.

Причиной для УДО стало то, что во время пребывания под стражей "Футболисты внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали. Благодаря им в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а большая часть заключенных, "которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни". Также в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины", – говорится в сообщении российских СМИ.

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Футболисты отсидели, вместе со сроком пребывания в СИЗО почти 11 месяцев.

История Кокорина и Мамаева
7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.

10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения. Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Александра Кокорина – к году и шести месяцам. Приговор суда также получили Кирилл Кокорин 1,5 года колонии, и Александр Протасовицкий год и пять месяцев колонии. Все получили те сроки, которые для них потребовал прокурор.

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Теги: Новости России Спорт Футбол Новости Спорта
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