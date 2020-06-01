Российский блогер Мернес, которого избил украинский боец, оказался сыном Мавроди
Избитый украинским бойцом Аскаром Можаровым российский блогер Максим Мернес, оказался сыном основателя МММ Сергея Мавроди. Мернес решил сменить фамилию из-за репутации отца.
Поддержка Мавроди помогла Мернесу
О том, что 24-летний Мернес сын Мавроди, сообщает сайт klitschko-brothers. Зато блогер отказался комментировать свою личную жизнь.
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Как сообщает klitschko-brothers, в течение последних семи лет Мернес проживает в Таиланде. Он получил образование в университете Бангкока.
Сейчас он живет в Пхукете, где владеет недвижимостью. Именно в этом месте он был избит Можаровым.
Финансовое состояние россиянина оценивается в шесть миллионов долларов. Сообщается, что деньги Мернес заработал на операциях с криптовалютами.
Мернес – автор книг "Экономика цифровой эры", "Трансерфинг мышления" и "Мой путь к миллиону долларов".
По данным сайта, поддержка Мавроди помогла Мернесу в начале его деятельности. Из-за репутации Мавроди его сын просто решил сменить фамилию.
Кто такой Мавроди?Основатель АО "МММ", которое рассматривается как классическая и крупнейшая в истории России финансовая пирамида, что оперировала в своей деятельности билетами МММ. Формально был осужден за неуплату налогов на крупную сумму. Умер в 2018 году.
Что известно о конфликте Можарова и Мернеса
- Конфликт украинского бойца MMA и блогера Меренса начался в социальных сетях. Мернеса критиковал Аскара.
- По словам Аскара, он встретил Мернеса на улице и избил того. Драку подтвердил и российский блогер.
- Теперь же Максим Мернес хочет организовать бой с Можаровым.