Избитый украинским бойцом Аскаром Можаровым российский блогер Максим Мернес, оказался сыном основателя МММ Сергея Мавроди. Мернес решил сменить фамилию из-за репутации отца.

Поддержка Мавроди помогла Мернесу

О том, что 24-летний Мернес сын Мавроди, сообщает сайт klitschko-brothers. Зато блогер отказался комментировать свою личную жизнь.

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Как сообщает klitschko-brothers, в течение последних семи лет Мернес проживает в Таиланде. Он получил образование в университете Бангкока.

Сейчас он живет в Пхукете, где владеет недвижимостью. Именно в этом месте он был избит Можаровым.

Финансовое состояние россиянина оценивается в шесть миллионов долларов. Сообщается, что деньги Мернес заработал на операциях с криптовалютами.

Мернес – автор книг "Экономика цифровой эры", "Трансерфинг мышления" и "Мой путь к миллиону долларов".

По данным сайта, поддержка Мавроди помогла Мернесу в начале его деятельности. Из-за репутации Мавроди его сын просто решил сменить фамилию.

Кто такой Мавроди?Основатель АО "МММ", которое рассматривается как классическая и крупнейшая в истории России финансовая пирамида, что оперировала в своей деятельности билетами МММ. Формально был осужден за неуплату налогов на крупную сумму. Умер в 2018 году.

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