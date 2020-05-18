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Российский фокусник на украинском языке вызвал Усика на бой: видео

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Владимир Полищук
Владимир Полищук / Фото: Николай Новиков

Российский фокусник и юморист Владимир Полищук, которого еще называют "Белым Тайсоном", бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику.

Владимир Полищук опубликовал в Facebook "вызов" украинскому боксеру Александру Усику и сделал это на украинском языке, сообщает 24 канал.

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Подобный вызов является юмористическим представлением, в котором автор пытается высмеять тех, кто вызывает Усика на бой, особенно украинского борца Богдана Грицая.

Усик – Грицай: причины конфликта

  • 32-летний Усик снялся в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
  • В результате Усика и Василия Ломаченко, который тоже снялся в фильме, внесли в базу "Миротворец".
  • После этого появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.
  • Богдан считает, что Усик бросил вызов своим видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".
  • Следует отметить, что видео появилось 4 мая, а фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", 5-го мая. Таким образом, это не был ответ Усика на критику за участие в религиозном фильме. Вероятно, это был ответ Ивану Редкачу.
  • Усик записал новое видео, в котором принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.
  • В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Новости России Спорт Бокс
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