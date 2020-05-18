Российский комментатор: Предложите Суркису посадить на скамейку тело Лобановского

Известный комментатор Василий Уткин во время дебатов с футбольным агентом Дмитрием Селюком прокомментировал уход экс-тренера "Динамо" Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".

Соответствующее видео дебатов опубликовано на Youtube-канале "Едим спорт".

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"Реал" каждый год выходит в Лигу чемпионов... И иногда меняет главного тренера. Юпп Хайнкес выиграл у "Баварии" Кубок чемпионов и был заменен после окончания контракта. Это что за аргументы по уровню? Ну да, бывает так, бывает сяк. Мне трудно противостоять каким-то очевидным истинам. Все говорят совершенно очевидные вещи. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин – это лучший вариант на ближайшие два-три года? Пожалуйста, аргументируйте", – отметил Уткин.

В противном случае, Дмитрий, давайте вы свяжетесь со своим другом Игорем Суркисом, которого я тоже люблю, и предложите ему что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского "Динамо". Или давайте говорить серьезно о том, что будет, а не о том, что было или есть.

Ранее "Локомотив" официально заявил о том, что клуб не будет продлевать контракт с Семиным, который заканчивается 31 мая. Новым главным тренером "Локомотива" станет 40-летний сербский специалист Марко Николич.

С 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012 годы Семин тренировал киевское "Динамо".

Юрий Семин отказался от покупки 16-летнего Неймара в российский "Локомотив" в 2007 году.

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