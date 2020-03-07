Российский боец Хабиб Нурмагомедов толкнул пояс соперника и назвал его тупым: видео

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция, посвященная следующему бою UFC, где выявить сильнейшего сойдутся россиянин Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон. Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и начал всячески провоцировать россиянина, тот не выдержал и толкнул пояс соперника.

После пресс-конференции по традиции должна была состояться дуэль взглядов между бойцами, но эмоции в помещении просто зашкаливали.

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Между бойцами вспыхнула перепалка. Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и начал провоцировать соперника. В результате Хабиб не выдержал и толкнул награду Тони, а тот в ответ поклонился и сымитировал поцелуй в сторону соперника.

Видео эпизода

After Tony Ferguson placed his belt down, @TeamKhabib took the opportunity to kick it clear off the stage ? #UFC249 pic.twitter.com/gCwxlu6cTK — ESPN MMA (@espnmma) March 6, 2020

Во время пресс-конференции Хабиб назвал Фергюсона тупым и пообещал, что обязательно победит его.

Нурмагомедов встретится со своим американским соперником 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения, у Фергюсона 25 побед в 28 поединках.

Что такое UFC?Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.

Достижения Хабиба

Действующий чемпион UFC в легком весе.

Чемпион мира по боевому самбо (2009).

Обладатель Кубка мира по боевому самбо среди спортивных клубов (2009)

Чемпион Европы. В 2013 году получил звание "Прорыв года".

Международный боец ​​года (2016).

Достижения Фергюсона

Владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе (2017-2018).

Фергюсон официально дебютировал в UFC в The Ultimate Fighter 13 Finale против Рэмси Ниджема. Фергюсон победил соперника и стал победителем сезона. Также получил бонус "Нокаут вечера".

Фергюсон столкнулся с Майком Рио в октябре 2013 года в UFC 166. Он выиграл в первом раунде. Победа также принесла ему первую премию "Выступление вечера".

Фергюсон столкнулся с Кастильо в августе 2014 года в UFC 173. Фергюсон выиграл бой раздельным решением.

Ставши навпроти Нурмагомедова, Фергюсон почав всіляко провокувати росіянина, вставав в бойову стійку, а також щось йому говорив. Потім Фергюсон поклав на підлогу пояс UFC, який він завоював в бою з Кевіном Лі в 2017 році, і знову щось почав говорити Нурмагомедова. В результаті Хабіб не витримав і штовхнув ногою пояс Фергюсона так сильно, що той ледь не полетів за межі сцени. Бійці так і не зуміли провести дуель поглядів у її звичному розумінні. Президент UFC Дена Уайт дав сигнал охоронцям, і ті почали утримувати Фергюсона, навмисного вступити в бійку. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3989413-nurmagomedov-na-dueli-vzgljadov-pnul-nogoj-chempionskij-pojas-fergjusona.html?utm_source=copypaste

Ставши навпроти Нурмагомедова, Фергюсон почав всіляко провокувати росіянина, вставав в бойову стійку, а також щось йому говорив. Потім Фергюсон поклав на підлогу пояс UFC, який він завоював в бою з Кевіном Лі в 2017 році, і знову щось почав говорити Нурмагомедова. В результаті Хабіб не витримав і штовхнув ногою пояс Фергюсона так сильно, що той ледь не полетів за межі сцени. Бійці так і не зуміли провести дуель поглядів у її звичному розумінні. Президент UFC Дена Уайт дав сигнал охоронцям, і ті почали утримувати Фергюсона, навмисного вступити в бійку. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-3989413-nurmagomedov-na-dueli-vzgljadov-pnul-nogoj-chempionskij-pojas-fergjusona.html?utm_source=copypaste